Τραγουδίστρια από την Τουρκία ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» του Λοΐζου και γίνεται viral

Viral έγινε τραγουδίστρια και ηθοποιός από την Τουρκία που τραγούδησε σε άπταιστα ελληνικά το “Όλα σε θυμίζουν” του Μάνου Λοΐζου.

Η Σεβάλ Σαμ ερμήνευσε το τραγούδι με συναίσθημα και κατάφερε να «αγγίξει» τους συμπατριώτες της που την αποθεώνουν για ακόμα μια φορά. Η ίδια στο παρελθόν έχει τραγουδήσει και άλλα ελληνικά τραγούδια.

Η Σεβάλ Σαμ είναι ηθοποιός και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok με το «Όλα σε Θυμίζουν» είναι διθυραμβικά τόσο από Τούρκους όσο και από Έλληνες.

Η γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη Σεβάλ Σαμ άκουσε το τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, με την αξεπέραστη εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου. Το αγάπησε και αποφάσισε να το κάνει γνωστό και στη χώρα της.

Δεν είναι λίγοι και εκείνοι στην Τουρκία που άκουσαν το τραγούδι και έψαχναν τη μετάφραση. Είχαν είδε προσέξει το κομμάτι, καθώς η Σεβάλ Σαμ κατάφερε να τους «παρασύρει» με το πάθος που έβγαζε στην ερμηνεία της.