Προκαλεί η Τουρκία: «Αβάσιμες και εξωφρενικές» οι αναφορές για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Την Κυριακή (14/09) είναι η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με την Τουρκία να δηλώσει ότι οι δηλώσεις που έγιναν σήμερα είναι προκλητικές και ανυπόστατες, με την συμπλήρωση 103 ετών από τα θλιβερά για την ελληνική ιστορία περιστατικά.

Οι περισσότεροι Έλληνες αξιωματούχοι από όλη την χώρα έστειλαν μηνύματα για την θλιβερή ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό, για την σφαγή χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία ωστόσο αρνείται κάθε λόγο για την γενοκτονία.

Με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24/09/1998 καθιερώθηκε η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και έκτοτε τιμάται με εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την χώρ

ΥΠΕΞ Τουρκίας: «Απορρίπτουμε τις δηλώσεις»

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με αφορμή την επέτειο των λεγόμενων -και ανυπόστατων- ισχυρισμών για την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Τέτοιες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στα ιστορικά γεγονότα και έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να μην ενεργούν με γνώμονα εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και να απέχουν από ενέργειες που καλλιεργούν εχθρότητα ανάμεσα στους δύο λαούς».

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νωρίτερα είχε κάνει αναφορά στην εβδομαδιαία ανάρτηση του, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».