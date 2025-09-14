Παρουσία Φάμελλου στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Στην Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα και στην κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραβρέθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η 14η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπέστησαν τη φρίκη της γενοκτονίας. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων ενός σχεδίου των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών για τον αφανισμό των Χριστιανικών πληθυσμών, Μικρασιατών, Ποντίων, Αρμενίων, Ασσυρίων», έγραψε σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τιμούμε και την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος και τη συμμετοχή τους στον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας. Διεκδικούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «η διατήρηση της μνήμης είναι ασπίδα απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό, που επιχειρεί να σβήσει εγκλήματα και να στερήσει το δικαίωμα των λαών στην αλήθεια. Είναι ασπίδα απέναντι και στη νέα βαρβαρότητα και στις νέες γενοκτονίες, που απειλούν την ισορροπία, την ασφάλεια και την ειρήνη».

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με το παρελθόν, να αναγνωρίσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο ως θεμέλιο ειρήνης και ασφάλειας», κατέληξε.