Το viral… παζάρι του Ερντογάν με τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του τουρκικού ΥΠΕΞ (βίντεο)

Viral έγινε βίντεο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον διάλογο του με τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάνει παζάρια και ο κατασκευαστής από τον φόβο του μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου.

Ερντογάν: Τώρα να ρωτήσουμε την κατασκευαστική εταιρεία. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί το έργο. Δεν είναι πόσο θέλουμε, ποιο είναι το συντομότερο που θα το κάνετε;

Κατασκευαστής: Aν θέλει ο Θεός σε 350 ημέρες.

Ερντογάν: Τι; 350 ημέρες;

Κατασκευαστής: Κανονικά το χρονοδιάγραμμα είναι 550 ημέρες, αλλά λόγω του αιτήματος σας θα το ολοκληρώσουμε σε 350 ημέρες!

Ερντογάν: Θα ολοκληρώσετε σε 350 ημέρες! Όλοι είστε μάρτυρες..

Κατασκευαστής: Κύριε πρόεδρε, το έργο έχει δύο φάσεις. Οι 350 ημέρες αφορούν την πρώτη φάση. Μιλάμε για τον σκελετό του έργου.

Ερντογάν: Ε, τώρα δεν έγινε αυτό!

Κατασκευαστής: Όμως σε δυο χρόνια θα ολοκληρώσουμε όλο το έργο.

Ερντογάν: Άρα σε δυο χρόνια θα ολοκληρωθεί! Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό.

Κατασκευαστής: Κύριε πρόεδρε με τη βοήθεια του Θεού σε 2 χρόνια θα το ολοκληρώσουμε.

Ερντογάν: Εντάξει; Σε δύο χρόνια! Είμαστε μάρτυρες…