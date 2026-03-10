Το Κατάρ ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ιράν και να επιστρέψει γρήγορα στη διπλωματία

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, αναφέρθηκε στις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Ο αλ-Ανσάρι δήλωσε ότι το Κατάρ υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η γρήγορη επίτευξη του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων και η διακοπή των επιθέσεων θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των λαών της περιοχής καθώς και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκτός από την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας», είπε.

Ωστόσο, όσο το Κατάρ δέχεται καθημερινές επιθέσεις, η προτεραιότητά του είναι η απόκρουση αυτών των επιθέσεων, πρόσθεσε.