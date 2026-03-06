Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τάχθηκε υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε απόψε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η θέση αρχής της Ρωσίας, για την ανάγκη μιας άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, επαναβεβαιώθηκε» ανέφερε η ρωσική προεδρία. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης να επιστρέψουν όλες οι πλευρές «στον δρόμο μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

