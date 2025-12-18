Θρίλερ με τον θάνατο 25χρονης στην Βραζιλία που έπεσε από τον 10ο όροφο – Συνελήφθη ο 40χρονος σύζυγος της, την είχε ξυλοκοπήσει πριν βρεθεί νεκρή (βίντεο)

Σοκ έχει προκληθεί στην Βραζιλία μετά τον θάνατο 25χρονης που βρέθηκε νεκρή μπροστά σε πολυκατοικία στο Σάο Πάουλο στα τέλη Νοεμβρίου.

Η σορός της 25χρονης Μαρία Κατιάνα Γκόμες ντα Σίλβα εντοπίστηκε μπροστά σε κτίριο στις 29 Νοεμβρίου μετά από πτώση από τον 10ο όροφο. Προηγουμένως, μάρτυρες ανέφεραν ότι είχαν ακούσει ένα έντονο τσακωμό μεταξύ της γυναίκας και του συζύγου της, Άλεξ Λεάντρο Μπίσο ντος Σάντος. Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεση του ότι η 25χρονη είχε αυτοκτονήσει μετά από καβγά που είχαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δέκα ημέρες αργότερα, όμως, η αστυνομία τον συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία της. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύλληψη έγινε μετά και από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στα οποία ο 40χρονος φαίνεται να χτυπάει την 25χρονη στο γκαράζ και στη συνέχεια να τσακώνεται μαζί της στο ασανσέρ φτάνοντας στο σημείο να την αρπάξει από τον λαιμό. 🚨 Homem é preso por espancar mulher em elevador; ela caiu do 10º andar



Antes da queda, a mulher foi atacada com diversos socos por Alex Leandro Bispo dos Santos, preso nessa terça-feira (9/12), em São Paulo



Leia na coluna Na Mira, de @carloscarone78 pic.twitter.com/7fFf6JSP2S— Metrópoles (@Metropoles) December 10, 2025

Την αστυνομία είχαν καλέσει γείτονες του ζευγαριού αφού άκουσαν φωνές και έναν δυνατό θόρυβο. Οι υποψίες των αστυνομικών είναι ότι ο Σάντος έριξε τη Σίλβα από το μπαλκόνι.

Σημειώνεται ότι περίπου μια εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του, ο Σάντος παρευρέθηκε στην κηδεία της συζύγου του όπου τον είδαν να γονατίζει δίπλα στο φέρετρό της με δάκρυα στα μάτια.