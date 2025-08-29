Θάνατος Χαλίτ Γιουκάι: Σοκαριστικά λόγια και νέες αποκαλύψεις

Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για το τραγικό δυστύχημα του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι στη θάλασσα του Μαρμαρά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρχε η πιθανότητα να είχε σωθεί.

Όλα συνέβησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιουκάι μιλούσε στο κινητό μέσω WhatsApp με τον γνωστό Τούρκο ηθοποιό Κιβάντς Τατλιτούγ, καθώς προετοιμαζόταν να συναντηθούν.

Τα τελευταία του λόγια, πριν η επικοινωνία διακοπεί ξαφνικά, ήταν: «Όλα είναι υπό έλεγχο». Έπειτα, ακούστηκε ένας περίεργος ήχος, σαν έκρηξη ή άνεμος, και η κλήση διακόπηκε.

Ο Τατλιτούγ, όταν προσπάθησε να τον καλέσει ξανά, δεν έλαβε καμία απάντηση. Είχε την υποψία ότι κάτι είχε συμβεί και το μυαλό του πήγε στο χειρότερο.

«Λίγο πριν το δυστύχημα μιλούσαμε για 37 δευτερόλεπτα μέσω WhatsApp. Μου είπε ότι όλα ήταν καλά και ότι ο καιρός δεν ήταν κακός», ανέφερε ο Τατλιτούγ, εξηγώντας ότι ο Γιουκάι ήταν κοντά στον Μαρμαρά και σκόπευε να φτάσει στην Μποζτζάντα πριν νυχτώσει.

Υπήρχε Ελπίδα για Σωτηρία του Χαλίτ Γιουκάι;

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του τουρκικού τύπου, η θαλαμηγός του επιχειρηματία κόπηκε στη μέση όταν συγκρούστηκε με ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο λόγω μπάρμπεκιου που έκανε το πλήρωμα του. Κατά τη διάρκεια του μπάρμπεκιου, κανείς δεν βρισκόταν στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μην αντιληφθεί τη σύγκρουση.

«Είδα ένα σωσίβιο στη θάλασσα, αλλά δεν είπα κάτι. Νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε. Τελικά, κανείς δεν είπε τίποτα», ανέφερε μέλος του πληρώματος υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναδεικνύοντας την τραγική αμέλεια του πληρώματος που ενδέχεται να είχε επιπτώσεις στην τύχη του Γιουκάι.