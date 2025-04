Έξι άνθρωποι βρήκαν τραγικό τέλος σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη όταν αεροσκάφος της αστυνομίας συνετρίβη στη θάλασσα.

Το μικρό αστυνομικό αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στην ακτή της παραθεριστικής πόλης Χουά Χιν στην Ταϊλάνδη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και ένας αξιωματικός που διασώθηκε, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο «Xinhua», το αεροπλάνο εκτελούσε δοκιμαστική πτήση για εκπαίδευση με αλεξίπτωτο, όταν αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων πιλότοι, μηχανικοί και μέλη του πληρώματος.

