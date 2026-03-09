Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τα ΗΑΕ καταδικάζουν την «απόπειρα ιρανικού πυραύλου να χτυπήσει την Τουρκία»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Τα ΗΑΕ καταδικάζουν την «απόπειρα ιρανικού πυραύλου να χτυπήσει την Τουρκία»
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως ιρανική απόπειρα βαλλιστικού πυραύλου που στόχευε την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη κλιμάκωση.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο αφότου εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό σηματοδότησε τη δεύτερη απόπειρα στοχοποίησης της Τουρκία σε λιγότερο από μία εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας την επιδρομή ως «κατάφωρη παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας» και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε γειτονικές και φιλικές χώρες είναι απαράδεκτες και προειδοποίησε ότι ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων σε όλη την περιοχή.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε ότι στόχευσε την Tουρκία την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν για το τελευταίο περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ