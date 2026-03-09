Τα ΗΑΕ καταδικάζουν την «απόπειρα ιρανικού πυραύλου να χτυπήσει την Τουρκία»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως ιρανική απόπειρα βαλλιστικού πυραύλου που στόχευε την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη κλιμάκωση.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο αφότου εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό σηματοδότησε τη δεύτερη απόπειρα στοχοποίησης της Τουρκία σε λιγότερο από μία εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας την επιδρομή ως «κατάφωρη παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας» και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε γειτονικές και φιλικές χώρες είναι απαράδεκτες και προειδοποίησε ότι ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων σε όλη την περιοχή.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε ότι στόχευσε την Tουρκία την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν για το τελευταίο περιστατικό.