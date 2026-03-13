Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι έχουν αποκαταστήσει το 44% της εναέριας κυκλοφορίας
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σταδιακά αποκαταστήσει το 44% της προπολεμικής αεροπορικής κίνησης, ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.
Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης και 12ης Μαρτίου, τα αεροδρόμια της χώρας διαχειρίστηκαν 1,4 εκατομμύρια επιβάτες, ανέφερε η αρχή.
Οι αερομεταφορείς της χώρας είχαν σταδιακά επιστρέψει στο περίπου 44,6% της προπολεμικής τους χωρητικότητας, πρόσθεσε.
الهيئة العامة للطيران المدني: عودة تدريجية لحركة الطيران في دولة الإمارات pic.twitter.com/vLwo9UNGKU— UAEGOV (@UAEmediaoffice) March 13, 2026
