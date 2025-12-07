Συναγερμός στο Χίθροου: Ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν τερματικό σταθμό – Αναφορές για μια σύλληψη (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, το πρωί της Κυριακής, όταν ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν το terminal 3.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρα, με τον χώρο να αποκλείεται, ενώ υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις.

🚨Breaking News🚨



Armed police are at Heathrow Airport's Terminals 2 & 3. They are searching for a man in the area. It's classed as a major incident. pic.twitter.com/8uIfATAFd7— David Atherton (@DaveAtherton20) December 7, 2025

Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους καθώς δόθηκαν σαφείς οδηγίες να μην τα εγκαταλείψουν. Παράλληλα, οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων έλαβαν αντίστοιχες εντολές.

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 December 7, 2025

Σύμφωνα με το BBC, στο σημείο βρίσκονται ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας. Οι σήραγγες του τρένου Χίθροου είναι κλειστές, ενώ τα δρομολόγια των LUL και Elizabeth Lines έχουν ανασταλεί.

Ο ιστότοπος του Heathrow Express προειδοποιεί για «σημαντική διακοπή», αναφέροντας ότι «δεν υπάρχουν υπηρεσίες σε καμία κατεύθυνση λόγω προβλήματος που βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Το αεροδρόμιο Χιθροου δεν έχει ανακοινώσει το κλείσιμο του αεροδρομίου και οι πτήσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Λάβαμε κλήση στις 8:14 π.μ. σήμερα για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 του Αεροδρομίου Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στον τόπο του συμβάντος».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χιθροου δήλωσε: «Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Θα παρέχουμε ενημερώσεις σύντομα».

Πλάνα από το σημείο δείχνουν ένα άτομο με κουκούλα και ντυμένο στα μαύρα, να οδηγείται δεμένο με χειροπέδες στο πίσω μέρος αστυνομικού βαν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα με την κατηγορία της επίθεσης.

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT



DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e— British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

🚨🇬🇧 BREAKING: MAJOR POLICE INCIDENT LOCKS DOWN HEATHROW AIRPORT



Armed officers swarmed Heathrow Airport, with multiple arrests and cars being searched outside Terminal 3’s multi-storey car park.



Roads to the airport were blocked, and trains disrupted, causing chaos for…

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε όταν αρκετά άτομα δέχθηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού.

Τα θύματα φέρεται να στοχοποιήθηκαν από ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή από το σημείο.

Υπάρχουν αναφορές ότι έχει γίνει χρήση χημικών, ενώ φωτογραφίες που ανεβαίνουν στα social media δείχνουν συλλήψεις από τους ένοπλους αστυνομικούς.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας:

Η Αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου καθώς διερευνά τις συνθήκες γύρω από την επίθεση σε αρκετά άτομα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε πολυώροφο χώρο στάθμευσης στον Τερματικό 3, έπειτα από αναφορές ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μια ομάδα ανδρών φέρεται να ψέκασε αρκετά άτομα με κάποιο είδος σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων υπόπτων.

Στο σημείο έφθασε και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, με τα θύματα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί ούτε απειλητικοί για τη ζωή.

Υπάρχει αυτή την ώρα κάποια αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής, ωστόσο ο Τερματικός 3 παραμένει ανοιχτός. Ο Διοικητής Πίτερ Στίβενς δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι το περιστατικό αφορά μια ομάδα ατόμων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με έναν καβγά να κλιμακώνεται και να καταλήγει σε τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

»Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν άμεσα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή.

»Δεν αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως τρομοκρατικό. Κατανοώ την ανησυχία του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην περιοχή για τη συνεργασία τους σήμερα το πρωί.»



