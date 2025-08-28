Συλλογική δύναμη: Η PARKSIDE φέρνει μαζί τον ArnoldSchwarzenegger και τον Ralf Moeller για τη νέα καμπάνια DIY 

Το Hollywood συναντά την τέχνη των κατασκευών: Στη νέα καμπάνια του DIY brand PARKSIDE, ο Arnold Schwarzenegger και ο Ralf Moeller εμφανίζονται μαζί για πρώτη φορά. Με ξεκάθαρη αφοσίωση στη φιλοσοφία του “φτιάξ’ το μόνος/η σου”, πυροδοτούν με χιούμορ το DIY πνεύμα και φέρνουν νέα ενέργεια στη σκηνή των κατασκευών. Στόχος είναι να εμπνεύσουν τόσο έμπειρους ερασιτέχνες όσο και ενθουσιώδεις αρχάριους να αναλάβουν οι ίδιοι τα έργα τους.

Ο Arnold Schwarzenegger και η PARKSIDE – ένας πραγματικά ιδανικός συνδυασμός. Ο σταρ του Hollywood και το DIY brand ανανεώνουν τη συνεργασία τους και εγκαινιάζουν τον επόμενο γύρο της καμπάνιας «ΤΟ ‘ΧΕΙΣ ΑΝΕΤΑ». Για πρώτη φορά, ο ηθοποιός Ralf Moeller συμμετέχει σε ένα χιουμοριστικό σποτ μαζί με τον Schwarzenegger, μεταφέροντας το DIY πνεύμα της PARKSIDE με ζωντάνια.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ.

«Από Terminator σε Motivator: η συνεργασία με την PARKSIDE είναι φτιαγμένη για μένα. Κανένα DIY project δεν είναι πολύπλοκο, καμία πρόκληση πολύ μεγάλη – απλώς πρέπει να το θέλεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου», λέει ο Arnold Schwarzenegger.

Δεν είναι μόνο ο Schwarzenegger που ενσαρκώνει την πρακτική νοοτροπία – ο Moeller επίσης εντυπωσιάζει με τις DIY γνώσεις του, τον ενθουσιασμό του για τις κατασκευές και τη φιλική του παρουσία. Οι δυο τους μοιράζονται μία μακροχρόνια φιλία και ένα κοινό σύνολο αξιών που ταιριάζει απόλυτα με τον προσγειωμένο χαρακτήρα της PARKSIDE. Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η PARKSIDE δίνει σε όλους τη δυνατότητα να φέρουν το δικό τους εργαστήριο στο σπίτι τους, ανεξαρτήτως εμπειρίας ή προϋπολογισμού. Το brand θέλει να ενθαρρύνει τον κόσμο να αναλάβει DIY projetcs, μικρά και μεγάλα. Δεν έχει σημασία η τελειότητα, αλλά η σωστή υποστήριξη και τα κατάλληλα εργαλεία.

«Το DIY είναι πραγματικά κάτι σπουδαίο. Το να δημιουργείς κάτι με τα χέρια σου και να βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα – δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά για να στηρίξω την καμπάνια της PARKSIDE – ειδικά αφού πάντα ήμουν ενθουσιασμένος με τις κατασκευές», λέει ο Ralf Moeller.

Ο Martin Alles, Senior Vice President Brand της Lidl International αναφέρει σχετικά: «Ως το πιο δημοφιλές DIY brand στην Ευρώπη, η PARKSIDE αντιπροσωπεύει εργαλεία υψηλής απόδοσης, αλλά και το θάρρος να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Η νέα μας καμπάνια με τον Arnold Schwarzenegger και τον Ralf Moeller δείχνει ακριβώς αυτό: πόσα μπορείς να πετύχεις όταν πιστεύεις στον εαυτό σου. Και οι δύο ενσαρκώνουν το πνεύμα της PARKSIDE – αποφασιστικότητα, ενέργεια και την πεποίθηση ότι ο καθένας μπορεί να φέρει εις πέρας το δικό του έργο.»

Η νέα omnichannel καμπάνια της PARKSIDE – διαθέσιμη στα καταστήματα Lidl– ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με ευρεία προβολή στα μέσα. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται δραστηριότητες out-of-home και digital-out-of-home, εκτεταμένη παρουσία στα social media και τηλεοπτικά σποτ.