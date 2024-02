Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους πυροβολισμούς στο Κάνσας των ΗΠΑ μετά τη λήξη του Super Bowl όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά φιλάθλων που γιόρταζαν τη νίκη της ομάδας των Τσιφς, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 21.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία μια μητέρα δύο παιδιών που εργαζόταν ως DJ είναι η νεκρή του αιματηρού περιστατικού με πυροβολισμούς στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης για την νίκη των Kansas City Chiefs στον τελικό του Super Bowl στο Κάνσας, όπως αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα το ραδιόφωνο KKFI 90.1 FM. νεκρή είναι η Λίζα Λόπεζ – Γκάλβαν, ραδιοφωνική παραγωγός.

«Με ειλικρινή θλίψη και βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε ότι η DJ του KKFI Lisa Lopez, παρουσιάστρια του Taste of Tejano έχασε τη ζωή της», ανέφερε ο σταθμός στο Facebook.

«Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι με την απώλεια ενός τόσο καταπληκτικού ανθρώπου που έδωσε τόσα πολλά στο KKFI και την κοινότητα του KC», προσθέτει ο ραδιοφωνικός σταθμός.

Πληροφορίες του CNN αναφέρουν πως από την επίθεση έχουν τραυματιστεί 21 άτομα, 11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση, ενώ για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός αλλά και το κίνητρο των δραστών.

New video shows moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. At least 22 people shot pic.twitter.com/dUYM9G07fg — BNO News (@BNONews) February 15, 2024

WATCH: Moment gunfire erupts at the Super Bowl parade in Kansas City. Reports of multiple victims pic.twitter.com/5nU9V9C0Ou February 14, 2024

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d February 14, 2024

Αναζητούν τα κίνητρα

Η αστυνομία προσπαθεί να καταλήξει στο ποιος άνοιξε πυρ και ποια ήταν τα κίνητρα για τους πυροβολισμούς που σκότωσαν μία γυναίκα και τραυμάτισαν 21 άτομα στο τέλος της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, κάνοντας τους οπαδούς ντυμένους με κόκκινες φανέλες να τρέχουν να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς ή να φροντίζουν άλλους πεσμένους στο έδαφος, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατέκλυσαν την περιοχή.

Τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Κάνσας Στέισι Γκρέιβς, ο οποίος πρόσθεσε ότι στο σημείο βρέθηκαν όπλα, αλλά δεν διευκρίνισε πόσα. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν ανακοινωθεί κατηγορίες και δεν είχαν κατονομαστεί ύποπτοι.

