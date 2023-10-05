Στα… κάγκελα οι Τούρκοι με την καθέλκυση της Belharra: “Ας μην επιχειρήσουν να τη χρησιμοποιήσουν”

Θέμα συζήτησης έγινε στην Τουρκία η καθέλκυση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra με το όνομα «ΚΙΜΩΝ» που έγινε την Τετάρτη στη Γαλλία.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΪ, η καθέλκυση της Belharra σχολιάστηκε από πολιτικούς και ΜΜΕ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, στο TRGT Haber ανέφεραν ότι: «Η Ελλάδα αφού πήρε 18 μαχητικά Rafale, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια εντάσσει στον στόλο της μια φρεγάτα. Ήδη έγινε η καθέλκυση της γαλλικής φρεγάτας Belharra. H Eλλάδα είχε υπογράψει συμφωνία για την αγορά τριών τέτοιων φρεγατών 4.550 τόνων. Ας τους πούμε καλορίζικη, αλλά αχρείαστη να είναι. Ας μην επιχειρήσουν να τη χρησιμοποιήσουν».

Επίσης σχολίασαν πως «η φρεγάτα Βelharra ‘ΚΙΜΩΝ’ ναυπηγήθηκε στη Γαλλία για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το πλοίο που ναυπηγήθηκε από την γαλλική Naval καθελκύστηκε στην πόλη Λοριάν. Το πλοίο έχει βάρος 4550 τόνους και η εταιρεία απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις δυνατότητες του. Αρκέστηκε να τονίσει πως είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρες οπλικά συστήματα. Η φρεγάτα θα έχει εξελιγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης υποβρυχίων και αεροσκαφών».

