Σοβαρές πλημμύρες στο Μπαλί: Πύθωνας παρασύρεται από χείμαρρο σε δρόμο – Τουρίστρια δείχνει το δωμάτιό της πριν και μετά (βίντεο)

Σκηνές βιβλικής καταστροφής καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο Μπαλί, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές του νησιού. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και ξενοδοχεία βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα δείχνει έναν πύθωνα μήκους περίπου πέντε μέτρων να κινείται αργά μέσα σε πλημμυρισμένο δρόμο και να περνά ανάμεσα από σπίτια. Το τεράστιο φίδι φαίνεται να παρασύρεται από τα νερά, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους που παρακολουθούν από απόσταση. Το βίντεο έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν πως οι πλημμύρες αναγκάζουν ακόμα και την άγρια ζωή να βγει από τα φυσικά της καταφύγια.

Σε άλλο βίντεο, μια τουρίστρια καταγράφει την απόλυτη αλλαγή του σκηνικού μέσα σε λίγες ώρες. Στο πρώτο πλάνο δείχνει το υπέροχο δωμάτιό της με ιδιωτική πισίνα, όπως ήταν το πρωί, κάτω από τον ήλιο. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο, το νερό έχει κατακλύσει τα πάντα: η πισίνα έχει «εξαφανιστεί», καθώς έχει ενωθεί με τα νερά της πλημμύρας, και το δωμάτιο μοιάζει περισσότερο με λιμνοθάλασσα παρά με κατάλυμα διακοπών. Όπως αναφέρει, η τελευταία ημέρα των διακοπών της δεν εξελίχθηκε καθόλου όπως την είχε φανταστεί.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων και νέων πλημμυρικών φαινομένων. Πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν να μείνουν στα ξενοδοχεία τους, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Το Μπαλί, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σκληρή υπενθύμιση της δύναμης της φύσης. Τα βίντεο με τον πύθωνα στους δρόμους και την πλημμυρισμένη πισίνα κάνουν ξεκάθαρο ότι οι εικόνες «παραδείσου» μπορούν να αλλάξουν σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους φόβο, ζημιές και πολλές ιστορίες που δύσκολα θα ξεχαστούν.