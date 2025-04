Συναγερμός σήμανε την Τρίτη 29/4 στη Σουηδία όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην Ουψάλα, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το svt.se όλα φαίνεται να συνέβησαν στην πλατεία Βάκσαλα στην Ουψάλα όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, με τις Αρχές ακόμα να μην έχουν κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

«Άκουσα πέντε πυροβολισμούς. Είδα ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις και να κρύβονται» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Several people injured in mass shooting in the "Modern Sweden" city of Uppsala.



Police responded to multiple reports of gunfire.



Situation just unfolding.