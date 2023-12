Σοκάρει το νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σφαγή που προκάλεσε ο 24χρονος μακελάρης στην Πράγα.

Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί εν ψυχρώ όποιον βλέπει φωνάζοντας στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Ο απολογισμός της χθεσινής πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας είναι 14 νεκροί, περιλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης. Παράλληλα δεν υπάρχουν ξένοι μεταξύ των νεκρών, ανακοίνωσε ο τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούζαν στην Τσεχική Τηλεόραση.

