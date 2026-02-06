Σοκ στη Φλόριντα: Νεαρός περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά σε φίλο του

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Φλόριντα, στο οποίο φαίνεται ο 17χρονος, Μπράντεϊ Μινγκ, να ρίχνει βενζίνη και να βάζει φωτιά σε φίλο του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι φίλοι του νεαρού τη στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες, να γελούν και να του φωνάζουν να κατευθυνθεί προς τη λίμνη προκειμένου να σβήσει η φωτιά. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της λίμνης Kerr, στη Φλόριντα.

💢 In Florida, United States, 17-year-old Bradey Ming faces felony aggravated battery charge after allegedly setting friend on fire with gasoline



Victim suffers second-degree burns and deep full-thickness injuries pic.twitter.com/YTulaGda4m— Anadolu English (@anadoluagency) February 6, 2026

Η New York Post αναφέρει ότι ο 17χρονος συνελήφθη για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

«Θέλει κάποιος να καεί;»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι τέσσερις φίλοι βρίσκονταν στο νησί, καθισμένοι γύρω από μια φωτιά και καταναλώνοντας αλκοόλ. Κάποια στιγμή, ο Μινγκ άρχισε να χειρίζεται απερίσκεπτα ένα δοχείο με βενζίνη.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ρίχνει καύσιμο στη φωτιά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φουντώσουν και να εκτοξευθούν ψηλά. Στη συνέχεια ακούγεται να ρωτά τους φίλους του αν κάποιος «θέλει να καεί».

Αμέσως μετά, ο Μινγκ συνεχίζει να ρίχνει βενζίνη και κατευθύνεται τρέχοντας προς έναν από τους φίλους του που βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά. Του ρίχνει καύσιμο στα πόδια, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τυλιχθεί στις φλόγες.

Πανικόβλητος, αρχίζει να τρέχει και τελικά πέφτει στη λίμνη προκειμένου να σβήσει τη φωτιά.

Όσο ο νεαρός καιγόταν, οι φίλοι του γελούσαν και τον βιντεοσκοπούσαν.

Στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesviille μεταφέρθηκε ο εγκαυματίας αεροπορικώς και εισήχθη στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, το πόδι και τους γλουτούς του.

«Βαθιά εγκαύματα πλήρους πάχους» εντοπίστηκαν επίσης στα κάτω μέρη και των δύο ποδιών και στον αριστερό μηρό του.

Είπε ψέματα στους γονείς του

Αρχικά ο νεαρός εγκαυματίας προσπάθησε να καλύψει τους φίλους του λέγοντας στη μητέρα του ότι ο ίδιος έριξε ένα μπουκάλι βενζίνης σε μια φωτιά με αποτέλεσμα να καεί.

Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη.

Είπε ψέματα στους γονείς του, επειδή ο Μινγκ του είπε να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβη. Μετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως ήταν «εντάξει» με τον Μινγκ.

🇺🇸 🔥



ADOLESCENTE QUEMADO CON GASOLINA EN FOGATA



Un menor fue trasladado en helicóptero a UCI tras ser prendido fuego intencionalmente cerca de Ocala, Florida.



𝗦𝗜𝗚𝗨𝗘 @ULTIMAHORAENX 𝐀𝐏𝐎𝐘𝐀 𝐂𝐎𝐍 ♡︎/RT, 𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒.ᐟ



El hecho ocurrió la noche del 10 al 11 de… pic.twitter.com/M9BrdbNV0W— Noticias y Tendencias: ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) February 5, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Μινγκ ήθελε να ανάψει τη φωτιά με τη βενζίνη για να ζεσταθούν ο ίδιος και οι φίλοι του από το κρύο.

Ένα άλλο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ο 17χρονος συλλαμβάνεται από την Αστυνομία, ενώ αγκαλιάζει τη μητέρα του κλαίγοντας.