Σεισμός 6,6 βαθμών στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών καταγράφτηκε στις 11:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 05:00 ώρα Ελλάδας) στην Ιαπωνία, στο θαλάσσιο χώρο 550 χιλιόμετρα νότια του Τόκιο, κοντά στο νησί Τορισίμα, σε βάθος δέκα χιλιομέτρων, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Εκθόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι ύψους ενός μέτρου στα νησιά Ιζού και είκοσι εκατοστών στην ηπειρωτική Ιαπωνία που βρέχεται από τον Ειρηνικό και στα νησιά Ογκασάουρα.

Στους κατοίκους απευθύνθηκε σύσταση να απομακρυνθούν από τις ακτές.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.

Ο σεισμός σημειώθηκε την ημέρα που άρχισε η δεύτερη φάση της ρίψης επεξεργασμένων ραδιενεργών υδάτων από το κατεστραμμένο ιαπωνικό πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στη θάλασσα.

Το εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι καταστράφηκε εξαιτίας του τσουνάμι που προκάλεσε φοβερός σεισμός 9,0-9,1 βαθμών στον Ειρηνικό την 11η Μαρτίου 2011. Ο σεισμός εκείνος ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ιαπωνίας και ο τέταρτος ισχυρότερος που έχει καταγραφεί την εποχή της σύγχρονης σεισμογραφίας, από το 1900.

