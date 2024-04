Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε τους νομούς Iwate και Aomori στα βόρεια της Ιαπωνίας ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο ήταν στο βόρειο παράκτιο τμήμα του νομού Iwate, ανακοίνωσε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

[🚨] Earthquake Final Data: A magnitude 6.3 #地震 (#earthquake) with an Shindo Intensity of 5強 has occured 岩手県沿岸北部 (Northern coast of Iwate prefecture) with a depth of 90km at 04/02 04:24 JST. #japan pic.twitter.com/9cYzi509n1