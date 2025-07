Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στην Ρωσία: Τσουνάμι 5 μέτρων χτύπησε τις ρωσικές ακτές – Στο 1,5 μέτρο τα κύματα σε Ιαπωνία και Χαβάη

Μαζικά εγκαταλείπουν τις παράκτιες περιοχές κάτοικοι σε Χαβάη, Ιαπωνία και Ρωσία μετά τον μεγέθους 8,8 Ρίχτερ σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα.

Το ύψος των κυμάτων στην πόλη Σέβερο – Κούρλισκ ξεπέρασε τα 3 μέτρα ενώ το πιο ισχυρό κύμα είχε ύψος έως και 5 μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στην Χαβάη, η υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων δήλωσε ότι όλα τα εμπορικά λιμάνια έχουν κλείσει και οι πτήσεις προς και από τη νήσο Μάουι έχουν ακυρωθεί αλλά δεν υπάρχει σχεδιασμός για διακοπή της ηλεκτροδότησης. Τσουνάμι ύψους 1,30 μ. έπληξε σήμερα λιμάνι στην περιφέρεια Μιγιάγκι, στη βόρεια Ιαπωνία, στις 13.52 (τοπική ώρα, 07.52 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

Η JMA διατήρησε το επίπεδο συναγερμού για τσουνάμι προειδοποιώντας για πιθανά κύματα ύψους έως και 3 μέτρων κατά μήκος των ιαπωνικών ακτών.

Alerts ⚠️



This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area, there is NOTHING left in that area,



PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #earthquake #HawaiiTsunami #Hawaii #Japan pic.twitter.com/o7ixl3BSaq