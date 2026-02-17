Σαουδική Αραβία: Το Ραμαζάνι αρχίζει την Τετάρτη στο σουνιτικό βασίλειο, την Πέμπτη στο Ιράν

Ο μήνας νηστείας του ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους θα αρχίσει αύριο, Τετάρτη, στη Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχουν οι ιερότεροι τόποι του Ισλάμ, ενώ αναμένεται να αρχίσει μια ημέρα αργότερα στο Ιράν.

Ο ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους αρχίζει κατά παράδοση με την εμφάνιση της πρώτης ημισελήνου, καθώς το μουσουλμανικό ημερολόγιο είναι σεληνιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Τετάρτη είναι η πρώτη ημέρα του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, μεταδίδοντας ανακοίνωση του βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, ο ένας από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι καλούνται να απόσχουν από το ποτό, το φαγητό, το κάπνισμα και τις σεξουαλικές σχέσεις, από την αυγή έως τη δύση του ηλίου. Καλούνται επίσης να δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχούς.

Κατά παράδοση, η σουνιτική κοινότητα ανά τον κόσμο ακολουθεί την ημερομηνία που υποδεικνύουν οι θρησκευτικές αρχές στο σουνιτικό σαουδαραβικό βασίλειο.

Στο Ιράν, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα “ότι αναμένεται -όπως υποδεικνύει το ημερολόγιο- ότι η Πέμπτη θα είναι η πρώτη ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού”.

Παρά την πρόοδο στους αστρονομικούς υπολογισμούς, οι θρησκευτικές αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζουν να τηρούν την άμεση οπτική παρατήρηση ως επίσημη μέθοδο για να επιβεβαιώσουν την εμφάνιση της ημισελήνου.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται από την εποχή του προφήτη Μωάμεθ, που συνέδεε την έναρξη της νηστείας με την παρατήρηση αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερα από εκατό χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ριάντ, στην καρδιά της ερήμου, ένα αστρονομικό παρατηρητήριο δέχθηκε σήμερα περίπου δέκα παρατηρητές που πήγαν να ερευνήσουν τον ουρανό κατά τη δύση του ηλίου.

Με γυμνό μάτι, αλλά εξοπλισμένοι με ισχυρά τηλεσκόπια στραμμένα στον ορίζοντα, παρατήρησαν την εμφάνιση της νέας ημισελήνου επωφελούμενοι από τον καθαρό ουρανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ακούστηκε το κάλεσμα για την προσευχή την ώρα της δύσης του ηλίου, επικράτησε βαθιά σιωπή.

Λίγα λεπτά μετά το λυκόφως, όσοι συμμετείχαν στην παρατήρηση αυτή αποχώρησαν για να συντάξουν την έκθεσή τους, η οποία διαβιβάστηκε στο Ανώτατου Δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας, τη μόνη αρμόδια αρχή να ανακοινώσει επίσημα την έναρξη του μήνα του ραμαζανιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Ιράν, του οποίου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι σιίτες, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη ανακοίνωσε ότι ομάδες παρατήρησης θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα αύριο, Τετάρτη, για να “προσπαθήσουν να παρατηρήσουν την ημισέληνο που σηματοδοτεί την αρχή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού”.

“Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η ημισέληνος θα πρέπει να είναι εύκολα ορατή”, πρόσθεσε.