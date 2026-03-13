Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έξι drones
Συναγερμός στη χώρα
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ανατολική περιοχή του βασιλείου.
Το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή του Κόλπου, στοχεύοντας αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και στρατιωτικές βάσεις, καθώς και εμπορικές και πολιτικές τοποθεσίες.
