Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στον Σαν Ντιέγκο, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες περίπου 15 σπίτια.

Το αεροπλάνο χτύπησε απευθείας σε σπίτια στο σημείο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ψάχνουν στα σπίτια προκειμένου να μπορέσουν να βρουν τραυματίες.

