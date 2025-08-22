Σάλος στην Ισπανία: Πελάτης πυρπόλησε καφετέρια για μια μαγιονέζα (Βίντεο)

Φωτιά σε καφετέρια έβαλε ένας 50χρονος στην Ισπανία, όταν του είπαν ότι τους τελείωσε η μαγιονέζα.

Στην καφετέρια Las Postas στη Σεβίλλη σημειώθηκε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 50χρονος πήγε στην καφετέρια με τον γιο του και παρήγγειλαν δύο σάντουιτς.

Στη συνέχεια ο 50χρονος ρώτησε τον υπάλληλο που τους σέρβιρε αν είχαν μαγιονέζα, με τον ίδιο να απαντά ότι είχε τελειώσει. Στη συνέχεια, ο άνδρας ρώτησε και δεύτερο υπάλληλο για τη μαγιονέζα, ωστόσο έλαβε την ίδια απάντηση.

Γύρισε πίσω με φιάλη με βενζίνη

Ο 50χρονος έφυγε από την καφετέρια εκνευρισμένος, ωστόσο επέστρεψε λίγο αργότερα με μια φιάλη με βενζίνη.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 50χρονο να ρίχνει βενζίνη στον πάγκο της καφετέριας και στη συνέχεια να βάζει φωτιά. Ο πάγκος αρπάζει φωτιά, την ώρα που πελάτες και μέλη του προσωπικού απομακρύνονται.

Καταφέραν οι υπάλληλοι να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρα, προτού εξαπλωθεί.

Ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, ενώ στον 50χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό, έκθεση σε κίνδυνο και πρόκληση υλικών ζημιών.

Δείτε το βίντεο