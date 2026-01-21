Ρούτε από το Νταβός: “Είμαστε ευτυχείς που είναι ξανά πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς την πίεση του οι χώρες δεν θα ενίσχυαν τις αμυντικές δαπάνες”

Αποθεωτικά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Μαρκ Ρούτε από το Νταβός τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι πραγματικά ευγνώμων που επανεξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ρούτε τόνισε σε δηλώσεις του σήμερα (21/1) ότι χωρίς την παρέμβαση Τραμπ, οι σύμμαχοι δεν θα είχαν αυξήσεις τις αμυντικές δαπάνες. Οι δηλώσεις του Ρούτε στο Νταβός γίνονται καθώς ο Τραμπ εντείνει τις απειλές του να «καταλάβει» τη Γροιλανδία από τη Δανία, μία κίνηση που θα έφερνε την συμμαχία κοντά σε μία πιθανή διάλυση.

«Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί, γιατί μας έχει αναγκάσει στην Ευρώπη να αναλάβουμε τις συνέπειες και να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας» δήλωσε ο Ρούτε σε συζήτηση πάνελ επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αμερικανού προέδρου που είχε πει ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να ασχολείται με την Ουκρανία και όχι την Δανία.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη, είπε ακόμα ο Ρούτε, κάτι που αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα»

Η Ευρώπη θα εργαστεί για να αναλάβει περισσότερες αμυντικές ικανότητες στην ήπειρο, ενώ μια «ισχυρή, συμβατική» παρουσία των ΗΠΑ θα παραμείνει επίσης εκεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. «Αλλά και πάλι, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ, ώστε να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε ο Ρούτε.

Ρούτε: “Μελετημένη διπλωματία” για την Γροιλανδία

Μία «μελετημένη διπλωματία» είναι ο μόνος τρόπος για την διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, είπε ο Ρούτε.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς εν τέλει είναι μία μελετημένη διπλωματία», είπε κατά την διάρκεια συζήτησης στο Φόρουμ προειδοποιώντας ότι η πραγματική προτεραιότητα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία».

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Ουκρανία έρχεται πρώτη διότι είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ασφάλεια». Εάν εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ στο ΝΑΤΟ πιστεύουμε ότι με τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ (δανείου) που μπόρεσε να εξασφαλίσει η Κομισιόν και με την ειρηνευτική διαδικασία να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση μπορούμε να ξεχάσουμε την άμυνα της Ουκρανίας, να μην το κάνουμε».

«Χρειάζονται την υποστήριξή μας σήμερα, αύριο και την επόμενη μέρα. Θέλω οι ευρωπαίοι σύμμαχοι να συνεχίσουν να είναι επικεντρωμένοι στο θέμα αυτό», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.