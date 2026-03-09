Ρούμπιο: Το Ιράν «προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο όμηρο» με επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορεί το Ιράν ότι κρατά τον κόσμο «όμηρο» μέσω των αντιποίνων του και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε καλό δρόμο με τους πολεμικούς τους στόχους.

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που θέτει αυτό το κληρικό καθεστώς στην περιοχή και στον κόσμο. Προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο όμηρο», λέει ο Ρούμπιο σε εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών.