Ρωσικό τανκ έχει στο μέτωπο ρωσική και αμερικανική σημαία (βίντεο)

Βελτιωμένες φαίνονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας

Πηγή: Twitter
DEBATER NEWSROOM

Βελτιωμένες φαίνονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ρωσικό άρμα μάχης το οποίο κινείται στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία φέροντας δύο σημαίες: μία της Ρωσίας και μία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε το βίντεο:

