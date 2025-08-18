Ρωσικό τανκ έχει στο μέτωπο ρωσική και αμερικανική σημαία (βίντεο)
Βελτιωμένες φαίνονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας
Βελτιωμένες φαίνονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.
Στο βίντεο φαίνεται ένα ρωσικό άρμα μάχης το οποίο κινείται στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία φέροντας δύο σημαίες: μία της Ρωσίας και μία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δείτε το βίντεο:
russians with a US flag are heading to storm Ukrainian positions.
“The Art of the Deal” pic.twitter.com/vzM2OasW2j— Saint Javelin (@saintjavelin) August 18, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις