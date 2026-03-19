Προκαλεί ο αντιπρόεδρος του ΑΚΡ για τον εξοπλισμό ελληνικών νησιών: “Τα όπλα σας δεν είναι αρκετά για την Τουρκία”

Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, Χουσεΐν Γιαϊμάν, σχολίασε τις αμυντικές κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, εκφράζοντας την αντίδρασή του για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των νησιών.

Όπως ανέφερε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην επαρχία Οσμανιγιέ της κεντρικής Τουρκίας, «αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για την Τουρκία. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απέναντι στην ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους. Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα… Θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο. Εμείς δεν το εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση, δεν το θεωρούμε σωστό. Η στάση του προέδρου μας στο θέμα αυτό είναι σαφής και το έχει δηλώσει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα».