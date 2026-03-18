Τουρκία: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν–Αραγτσί για τις εξελίξεις στον πόλεμο
Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Τις εξελίξεις στον πόλεμο συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ιράν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η πορεία και οι τελευταίες εξελίξεις της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή.
