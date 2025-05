Στο πλοίο της διεθνούς ΜΚΟ “Στόλος της Ελευθερίας“, με προορισμό τη Γάζα που χτυπήθηκε από drone έξω από τη Μάλτα ενώ πήγαινε να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, βρισκόταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τάκης Πολίτης, ο οποίος, μέσω ανάρτησής του στο facebook, απηύθυνε έκκληση για να σταματήσει “κάθε συνεργασία με το Ισραήλ“.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολίτης αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: “Χθες το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν από την επιβίβασή μας, το πλοίο μας χτυπήθηκε από 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε διεθνή ύδατα κοντά στη Μάλτα. Ξέσπασε πυρκαγιά και το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο πλοίο, την ώρα της επίθεσης, βρίσκονταν 12 μέλη πληρώματος και 6 ακτιβιστές.“

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb