Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της κίνησης αυτής, με την μαλτέζικη κυβέρνηση να δηλώνει μετά από επιχείρηση διάσωσης ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς.

Η διεθνής μκο Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition) δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, το ‘Conscience’, καταδεικνύοντας το Ισραήλ.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb