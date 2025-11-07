Πολωνία: Το κοινοβούλιο ήρε την ασυλία του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης που κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας

Η Κάτω Βουλή της Πολωνίας ψήφισε σήμερα υπέρ της άρσης της ασυλίας ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύλληψή του και την άσκηση διώξεων σε βάρος του για πολλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων για κατάχρηση εξουσίας και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο ήταν υπουργός Δικαιοσύνης μεταξύ 2015-23 στην εθνικιστική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS). Δεν παρέστη σήμερα στην ψηφοφορία, επιλέγοντας να φύγει στο εξωτερικό γιατί λέει ότι δεν θα έχει δίκαιη μεταχείριση αν παραμείνει στην Πολωνία.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ ζητά να διεξαχθεί έρευνα για την κακοδιαχείριση, όπως λέει, επί εποχής του PiS.

Ο Ζιόμπρο, ο αρχιτέκτονας της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η οποία οδήγησε σε μια σκληρή αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανεξαρτησία των δικαστών, είναι το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος του PiS εναντίον του οποίου έχει επιχειρηθεί να ασκηθεί δίωξη. Οι εισαγγελείς θέλουν να τον κατηγορήσουν για 26 εγκλήματα, όπως για την κακοδιαχείριση χρημάτων του Ταμείου Δικαιοσύνης, το οποίο υποτίθεται ότι βοηθά τα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Με τα χρήματα ο Ζιόμπρο φέρεται ότι αγόρασε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» που ενορχήστρωσε η κυβέρνηση, σε αντίποινα επειδή είχε βάλει στο στόχαστρο πρόσωπα του περιβάλλοντος του Τουσκ που κατηγορούνταν για διαφθορά.

Πολλοί υφιστάμενοι του Ζιόμπρο ερευνώνται από τις αρχές. Ο ένας από αυτούς, ο Μαρσίν Ρομανόφσκι, έφυγε στην Ουγγαρία όπου του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με τον Ζιόμπρο στη Βουδαπέστη και κατηγόρησε την κυβέρνηση Τουσκ για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών». Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζιόμπρο παραμένει στη Βουδαπέστη.