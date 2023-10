Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, John Kirby δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στον αέρα του CNN, όταν κλήθηκε να απαντήσει για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Μάλιστα με δυσκολία κατάφερε να μιλήσει για τις εξελίξεις καθώς “λύγισε”.

«Εγώ, εεεεε… συγγνώμη. Είναι πολύ… με συγχωρείτε. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες, Τζέικ, και το ανθρώπινο κόστος. Πρόκειται για ανθρώπους», είπε με “σπασμένη” φωνή και κατέρρευσε.

White House spokesperson John Kirby breaks down in tears and struggles to speak while discussing the horror of the surprise Hamas attack on Israel: pic.twitter.com/WU96ZZkoDG