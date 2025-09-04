Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής, Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί την απώλεια του μεγάλου σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η εταιρεία του, η Armani Group, με μια συγκινητική δήλωση.

Το τέλος μιας εποχής

«Με άπειρη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του, του Giorgio Armani», ανέφερε η ανακοίνωση. Ο Ιταλός σχεδιαστής, που ίδρυσε την εταιρεία του το 1975, άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια μόδα με τις λιτές, κομψές και διαχρονικές δημιουργίες του.

Η απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη βιομηχανία της μόδας, καθώς ο ίδιος ήταν ένας από τους τελευταίους μεγάλους δημιουργούς που καθόρισαν την εικόνα του 20ού αιώνα.

Ποιος ήταν ο διάσημος σχεδιαστής

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), ο οποίος ήταν γνωστός παγκοσμίως για τα κομψά ανδρικά κοστούμια και τη διαχρονική αισθητική του, καθόρισε την εικόνα της μόδας του 20ου αιώνα. Η λιτή και πολυτελής προσέγγισή του έφερε μια επανάσταση στο ντύσιμο, ενώ ήταν πρωτοπόρος στο να ντύνει διασημότητες για κόκκινα χαλιά.

Πριν ακόμα ασχοληθεί με τη μόδα, ο Αρμάνι είχε σπουδάσει ιατρική, ωστόσο εγκατέλειψε τις σπουδές του για να υπηρετήσει στον στρατό. Στη συνέχεια, βρήκε τον δρόμο του στον χώρο της μόδας, αρχικά ως διακοσμητής βιτρινών σε πολυκατάστημα στο Μιλάνο και αργότερα ως σχεδιαστής για την εταιρεία Cerruti 1881.

Μετά την ίδρυση της δικής του εταιρείας, ο Τζιόρτζιο Αρμάνι έχτισε μια αυτοκρατορία που επεκτάθηκε σε αρώματα, αξεσουάρ, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Η περιουσία του, σύμφωνα με το Forbes, τον καθιστούσε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ιταλία.

Η απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι αποτελεί το τέλος μιας εποχής για την παγκόσμια μόδα, καθώς η επιρροή του υπήρξε τεράστια και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει για πολλά χρόνια ακόμα.