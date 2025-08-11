Πέθανε 24χρονη πορνοστάρ από τις ΗΠΑ – Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατο της

Την τελευταία της πνοή άφησε η 24χρονη πορνοστάρ Miss John Dough στην Φλόριντα των ΗΠΑ. Το πραγματικό όνομα ήταν Λίνα Μπίνα,

Η Αμερικανίδα ηθοποιός ερωτικών ταινιών έφυγε από την ζωή την περασμένη Τρίτη με τις αιτίες θανάτου να παραμένουν άγνωστες. Ο θάνατός της ήρθε λίγες ημέρες μετά την τελευταία ανάρτησή της στο Χ στην οποία έγραψε «συγγνώμη που έχω εξαφανιστεί, περνάω πολλά άσχημα πράγματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 24χρονη πορνοστάρ από τις ΗΠΑ είχε περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram και το TikTok, ενώ είχε και λογαριασμό στο OnlyFans. sorry i've been so ghost i'm going through a lot of shit rn 😔— @imLinaBina (@missjohndough) August 1, 2025

«Είναι τραγικό, είναι απίστευτο – να είστε κοντά με την οικογένειά σας. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσετε μαζί τους» έγραψε στο TikTok ο ξάδελφος της 24χρονης, Μιγκέλ Σαντιάγκο.

An adult film star has died at age 24 – just days after confessing she was “going through a lot”, according to authorities and social media. https://t.co/gjvH7L45m0— Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 11, 2025

Στο ίδιο πνεύμα και άλλοι χρήστες των social media που έγραψαν «ραγίζει η καρδιά μου γιατί ήταν τόσο νέα και τόσο όμορφη. Ήταν τέλεια και γλυκιά, εύχομαι να το γνώριζε αυτό», «όλη η οικογένεια είναι συντετριμμένη, εύχομαι η μητέρα της να το ξεπεράσει», «να επικοινωνείτε με τους δικούς σας ανθρώπους».