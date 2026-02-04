Περιστέρι: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν αγοραπωλησία λαθραίων τσιγάρων (Εικόνα)

Το απόγευμα της Δευτέρας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκανα περιπολία στο Περιστέρι, όταν είδαν ύποπτες κινήσεις μέσα σε κατάστημα ψιλικών.

Όταν πήγαν για έλεγχο διαπίστωσαν ότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς και ένας 46χρονος, οι οποίοι προσπάθησαν να κρυφτούν μέσα στο κατάστημα ψιλικών στο Περιστέρι σβήνοντας τα φώτα, ωστόσο τελικά συνελήφθησαν.

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος τους για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς όπως διαπιστώθηκε, έκαναν αγοραπωλησίες καπνικών προϊόντων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.