Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η ώρα, τα κανάλια και οι ενδεκάδες του αγώνα

Τη δική του μάχη κόντρα στην Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League δίνει ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Πέμπτης 12/23.

Οι «πράσινοι» έχοντας πολλές απουσίες υποδέχονται (12/3, 19:45, CosmoteSports 3HD, ANT1) τους Ισπανούς και θέλουν να κάνουν την υπέρβαση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά (3 κίτρινες), Χάβι Ερνάντεθ (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με την Πλζεν), Τάσο Μπακασέτα (3 κίτρινες), τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε απ’ την UEFA o Πολωνός -Elite κατηγορίας- Σιμόν Μαρτσίνιακ, με βοηθούς τους Τόμας Λίστκιεβιτς και Άνταμ Κούπσικ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγλος Tζάρεντ Γκίλετ. Χρέη AVAR θα εκτελέσει ο Ματ Ντάνοχιου (Αγγλία), ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πάβελ Ρατσκόβσκι (Πολωνία).

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Οι ενδεκάδες του αγώνα