Ozzy Osbourne: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του

Στο φως ήρθε την Τρίτη 5/8 η επίσημη αιτία θανάτου του εμβληματικού σταρ της ροκ μουσικής Ozzy Osbourne σε ηλικία 76 ετών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ ο Ozzy Osbourne πέθανε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου.

Το πιστοποιητικό θανάτου υποβλήθηκε από την κόρη του Όζι, Έιμι Όσμπορν, σε ένα ληξιαρχείο στο Λονδίνο, σύμφωνα με τους New York Times.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ozzy Osbourne εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall of Fame – δύο φορές και για τα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ – καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ – ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες. Επιπλέον, έχει λάβει και άλλες διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Ozzy Osbourne αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα Ράιλι, και εγγόνια.