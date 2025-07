Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο θρύλος της heavy metal Όζι Όζμπορν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε την Τρίτη 22/7 ο πασίγνωστος τραγουδιστής της heavy metal Όζι Όζμπορν βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο Όζι Όζμπορν πέθανε λίγες εβδομάδες αφότου επανενώθηκε με τους συναδέλφους του από τους Black Sabbath και έδωσε μια τεράστια αποχαιρετιστήρια συναυλία για τους θαυμαστές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Έπασχε από νόσο Πάρκινσον και αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών από τραυματισμούς που υπέστη σε πτώση το 2019.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όσμπορν εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall of Fame – δύο φορές και για τα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ – καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ – ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες. Επιπλέον, έχει λάβει και άλλες διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Όσμπορν αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα Ράιλι, και εγγόνια.

Όζι Όζμπορν: Το βιογραφικό του διάσημου καλλιτέχνη

Ο Όζμπορν γεννήθηκε στο βιομηχανικό Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας , στις 3 Δεκεμβρίου του 1948. Το πραγματικό του όνομα είναι John Michael Osbourne. Ήταν παιδί εργατικής οικογένειας και είχε πέντε αδέρφια. Μεγάλωσε σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, δύο δωματίων. Η μητέρα του εργαζόταν σε εργοστάσιο και ο πατέρας του ως κατασκευαστής εργαλείων στην Τζένεραλ Ελέκτρικ. Σε μικρή ηλικία είχε πέσει θύμα σκληρού σεξουαλικού μπούλινγκ από τους συμμαθητές του και είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε την δυσλεξία. Στα 16 του χρόνια άρχισε να δουλεύει σε ένα σφαγείο. Μετά από έναν χρόνο σταμάτησε να δουλεύει και ξεκίνησε διαρρήξεις και μικροκλοπές προκειμένου να βγάλει χρήματα για να αγοράζει ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 17 του κατέληξε να εκτίει ποινή 6 μηνών σε μια φυλακή. Βγαίνοντας από τη φυλακή αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής και μπήκε στο πρώτο του συγκρότημα τους Approach.