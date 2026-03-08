Όσλο: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία – «Κοιτάζαμε γύρω μας να δούμε τι συμβαίνει»

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03) έξω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νορβηγίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, Μίκαελ Ντέλεμιρ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση NRK ότι η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της αμερικανικής πρεσβείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

«Κοιτάζαμε γύρω μας να δούμε τι συμβαίνει»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή του συμβάντος. Ένας 16χρονος δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 Norway ότι βρισκόταν στο σπίτι του βλέποντας τηλεόραση όταν άκουσε τον ισχυρό θόρυβο. «Αρχικά νομίσαμε με τη μητέρα μου ότι η έκρηξη προερχόταν από το σπίτι μας και κοιτάζαμε γύρω για να δούμε τι συμβαίνει.

Στη συνέχεια, από το παράθυρο είδαμε να φτάνουν πολλές αστυνομικές δυνάμεις», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί με σκύλους ανίχνευσης, drones και ένστολοι με αυτόματα όπλα, ενώ στην περιοχή πετούσαν και ελικόπτερα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, καθώς οι αμερικανικές πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η νορβηγική αστυνομία δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να συνδέουν την έκρηξη έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.