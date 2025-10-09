Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδος) ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέλη του προχώρησαν στην έγκριση της προώθησης του ειρηνευτικού σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Times of Israel σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας για να επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί με ισχυρή πλειοψηφία.

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

«Όλοι οι στόχοι του Νετανιάχου έχουν επιτευχθεί»

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε η Εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν. «Από την πρώτη ημέρα, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και διάλυση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ». Υπονοώντας την κήρυξη νίκης, πρόσθεσε: «Όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν πλέον επιτευχθεί».