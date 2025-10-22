Ολλανδία: 161.000 πουλερικά θανατώνονται μετά εντοπισμό γρίπης των πτηνών

Ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ότι θα ξεκινήσει θανατωτική εκστρατεία σε φάρμα πουλερικών, έπειτα από εντοπισμό γρίπης των πτηνών. Επίσης επιβλήθηκαν περιορισμοί μετακίνησης εντός 10 χιλιομέτρων.

Η ολλανδική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, αποφάσισε την εκταφή και καταστροφή περίπου 161.000 πουλερικών σε φάρμα της κεντροανατολικής Ολλανδίας.

Επίσης έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση μεταφοράς πουλερικών εντός ακτίνας 10 χιλιομέτρων από το σημείο της μόλυνσης, επηρεάζοντας 26 γειτονικές φάρμες.

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ολλανδίας την προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβάλει μέτρα, όπως την παραμονή των πουλιών σε κλειστούς χώρους και την απαγόρευση εκθέσεων πτηνών σε όλη τη χώρα, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.