OHE: Τουλάχιστον 1.332 άμαχοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Ιράν

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.332 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Είπε επίσης ότι το Ιράν διερευνά ισχυρισμούς σχετικά με επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Ιραβάνι δήλωσε ότι η δήλωση του Τραμπ σχετικά με την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη στο Ιράν συνιστά παραβίαση της αρχής της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

«Το Ιράν είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Δεν δέχεται και δεν θα επιτρέψει ποτέ σε καμία ξένη δύναμη να παρέμβει στις εσωτερικές του υποθέσεις», δήλωσε ο Ιραβάνι.

«Η επιλογή της ηγεσίας του Ιράν θα πραγματοποιηθεί αυστηρά σύμφωνα με τις συνταγματικές μας διαδικασίες και αποκλειστικά με τη βούληση του ιρανικού λαού – χωρίς καμία ξένη παρέμβαση».