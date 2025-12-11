Ο ΠΟΥ επαναλαμβάνει ότι τα εμβόλια δεν έχουν σχέση με τον αυτισμό

Η επιτροπή ασφάλειας εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety) ανακοίνωσε σήμερα ότι και οι νέες αξιολογήσεις των επιστημονικών στοιχείων διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό, επαναλαμβάνοντας τα συμπεράσματα στα οποία η επιστήμη έχει καταλήξει εδώ και δύο δεκαετίες.

Η Επιτροπή αξιολόγησε δύο συστηματικές αναλύσεις που καλύπτουν μελέτες που δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ του 2010 και του Αυγούστου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις αναλύσεις εξετάσθηκαν τα εμβόλια γενικώς και ειδικότερα τα εμβόλια που περιέχουν θειομερσάλη, ένα συντηρητικό με βάση τον υδράργυρο για το οποίο υπήρχε φημολογία ότι συμβάλλει στην εμφάνιση του αυτισμού. Ο ισχυρισμός καταρρίφθηκε από επιστημονικές μελέτες.

«Μία αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τις συνέπειες στην υγεία εξετάζεται μόνο όταν πολλές υψηλής ποιότητας μελέτες δείχνουν συστηματικά στατιστική συσχέτιση», διευκρινίζει η επιτροπή.

Είκοσι από 31 μελέτες βρήκαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύνδεση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ενδεκα μελέτες που υποδείκνυαν έναν πιθανό σύνδεσμο κρίθηκαν ότι έχουν σημαντικά ελαττώματα και υψηλό κίνδυνο μεροληψίας, εξηγεί η επιτροπή του ΠΟΥ.

Τον περασμένο μήνα ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι, περιώνυμος αντιεμβολιαστής και οπαδός των θεωριών συνωμοσίας και των προκαταλήψεων που κυκλοφορούν χύδην στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι έδωσε προσωπικά εντολή στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) να αλλάξει την θέση του ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό.