Ο «κοιμισμένος» Τραμπ ξανά στα φλας: Κλειστά μάτια σε επίσημη εκδήλωση προκαλούν χαμό στα social media

Η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την περασμένη Πέμπτη (06.11.2025), κατά την οποία ένας αξιωματούχος κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον παρατηρούσε με απάθεια, έγινε viral στα social media — και όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» αρκετές φορές τον Τραμπ να κλείνει τα μάτια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, όπου ανακοινώθηκε η μείωση των τιμών σε δημοφιλή φάρμακα για την απώλεια βάρους. Όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες, ο πρόεδρος φαίνεται να «ξεκουράζει» τα μάτια του, ενώ οι αξιωματούχοι και τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών κάνουν τις ανακοινώσεις.

Πράγματι, ο Τραμπ είχε κλειστά τα μάτια του και δυσκολευόταν να τα κρατήσει ανοιχτά, τα τριβόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία σημαδεύτηκε από το απρόσμενο περιστατικό με τον άνθρωπο που έχασε τις αισθήσεις του. BREAKING: A man just collapsed during President Trump’s Oval Office announcement. Praying for him. 🙏 pic.twitter.com/Zx0tyHiXcA— Breaking911 (@Breaking911) November 6, 2025

Ήταν θέμα χρόνου μέχρι οι πολιτικοί αντίπαλοί του να εκμεταλλευτούν τις εικόνες, επαναφέροντας στο προσκήνιο αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του και την ικανότητά του να εκτελεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Το γραφείο Τύπου του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δημοσίευσε τις εικόνες με το σχόλιο: «Dozzy Don is back», δηλαδή «ο υπναράς [Τραμπ] επέστρεψε». DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε στο CNN: «Ο πρόεδρος δεν κοιμόταν και μάλιστα, μίλησε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ανακοίνωσης ενώ απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του Τύπου».

Πρόσθεσε δε: «Ότι με αυτήν την κίνηση, ο πρόεδρος Τραμπ θα σώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και αμέτρητες αμερικανικές ζωές, κι όμως τα αποτυχημένα, φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης θέλουν να προωθήσουν μια ανοησία αντί να την καλύψουν».

Ερωτήματα για την κατάσταση του Αμερικανού προέδρου

Ωστόσο, τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Τραμπ παραμένουν από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία πρόεδρος. Ο 79χρονος Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, χωρίς να εξηγήσει τους ιατρικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν τον Τραμπ για πρήξιμο στα πόδια του και τον διέγνωσαν με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.