ΔΙΕΘΝΗ

Ο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων στη Γάζα

«Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους»

Ο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων στη Γάζα
JUSTIN LANE / EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων του Al Jazeera σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (11/08) ο εκπρόσωπος του. «Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους» επισημαίνει ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Τουλάχιστον 242 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να χαίρουν σεβασμού, να προστατεύονται και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο και παρενόχληση», συμπληρώνει.

ΔΙΕΘΝΗ

