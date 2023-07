Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε την ετήσια καλοκαιρινή λίστα αναπαραγωγής μουσικής, που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 τραγούδια, τα οποία απολαμβάνει να ακούει φέτος.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε τη λίστα του στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη γράφοντας: «Όπως κάνω κάθε χρόνο, εδώ είναι μερικά τραγούδια που ακούω αυτό το καλοκαίρι -ένας συνδυασμός παλιών και νέων».

