Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι για να παραδώσει τα δώρα – LIVE η πορεία του, πότε ξεκίνησε το ιδιαίτερο έθιμο

Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για να πραγματοποιήσει τις ευχές των παιδιών του κόσμου που περιμένουν να ανοίξουν τα δώρα τους την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο ίδιος έχει την περίφημη λίστα με τα καλά και “άτακτα” παιδιά. Ο αγαπημένος άγιος των μικρών φίλων σε όλο τον κόσμο ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι από το μικρό χωριό Ροβανιέμι στη Φινλανδία συνοδεία των αγαπημένων του ταράνδων Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen και Rudolf.

Χάρη στο ειδικό Santa Tracker που δημιουργήθηκε, έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την πορεία του Αϊ Βασίλη επιτρέποντάς μας να δούμε με ακρίβεια πάνω από ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται.

Η διαδρομή

Ο Άγιος Βασίλης ξεκινά συνήθως από τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό και ταξιδεύει δυτικά. Έτσι, ιστορικά, επισκέπτεται πρώτα τον Νότιο Ειρηνικό, μετά τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Στη συνέχεια ανεβαίνει μέχρι την Ιαπωνία, περνά από την Ασία, την Αφρική και μετά στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Πότε ξεκίνησε το ιδιαίτερο έθιμο

Η καταγραφή της πορείας του Άγιου Βασίλη από τη NORAD ξεκίνησε το 1955, όταν μια εφημερίδα του Κολοράντο Σπρινγκς τύπωσε λάθος το τηλέφωνο ενός τοπικού πολυκαταστήματος προκειμένου τα παιδιά να καλούν και να μιλούν με τον Άγιο Βασίλη, με το νούμερο τελικά να ανήκει στην τότε Ηπειρωτική Διοίκηση Αεροπορικής Άμυνας (CONAD).

Ένας αξιωματικός που ήταν σε υπηρεσία απάντησε στα τηλεφωνήματα και διαβεβαίωσε τα παιδιά ότι ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τι θέλουν για δώρο και ότι είναι ήδη καθ’ οδόν.

Η ετήσια παράδοση συνεχίζεται για 66 χρόνια και αποτελεί πλέον μέρος της αποστολής της NORAD.